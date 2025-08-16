Irapuatense es detenido por el presunto homicidio de su pareja

Irapuato, Guanajuato.- Integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) de Irapuato realizaron la detención de un individuo señalado como presunto responsable del homicidio de su pareja sentimental. El hecho se registró la tarde del viernes 15 de agosto al interior de un domicilio ubicado en la calle Avellano de la colonia Los Álamos.

De acuerdo con testimonios de familiares, las hijas de la víctima contactaron a sus parientes para informar que su madre se encontraba lesionada, por lo que de inmediato se solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 9-1-1.

Policías Municipales acudieron como primeros respondientes, localizando al interior del domicilio a un hombre identificado como Héctor Abel “N” en posesión de un cuchillo con manchas hemáticas, mismo que fue señalado como probable responsable.

Al sitio acudieron paramédicos para brindar atención médica a la mujer de 34 años; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con bases oficiales, el detenido cuenta con antecedentes por distintos delitos, entre ellos lesiones en riña, agresiones y amenazas. Tanto él como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras que la escena fue preservada conforme a los protocolos establecidos.