Centro de datos en SMA beneficiará infraestructura digital en América Latina

San Miguel de Allende, Guanajuato.- ODATA inauguró su más reciente centro de datos, DC QR04, consolidando así a Guanajuato como un epicentro estratégico para la infraestructura digital en México y Latinoamérica.

En representación de la secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, el Subsecretario de Atracción de Inversiones, Alejandro Hernández Fonseca, destacó el liderazgo de la empresa para impulsar la innovación, eficiencia y sostenibilidad.

“Hoy San Miguel de Allende se convierte en el epicentro de este conjunto de data centers en México, estamos viendo que a largo plazo este municipio se va a convertir en el conjunto más importante de América Latina, manteniendo su personalidad, autenticidad y encanto únicos”, dijo.

El QR04 fue diseñado para una capacidad total de TI de 24 MW, con la primera fase de 12 MW ya operativa.

ODATA busca posicionarse como la principal plataforma de data centers interconectados en México y América Latina, ofreciendo infraestructura avanzada para soportar servicios de nube, inteligencia artificial y digitalización.

El nuevo DC QR04 integra tecnología de vanguardia, entre ellas el sistema patentado Delta Cube, desarrollado por Aligned Data Centers, que permite un enfriamiento eficiente y sostenible.

Gracias a la incorporación del sistema Free Cooling, el centro aprovecha las condiciones ambientales externas para reducir el consumo eléctrico, apagando compresores del chiller y utilizando la refrigeración por aire en días más fríos.

Esto disminuye significativamente el gasto energético y mejora el índice PUE (Power Usage Effectiveness), indicador que mide la eficiencia en el uso de la energía dentro de un centro de datos.

Los negocios en tecnologías de la información en México han registrado un crecimiento del 22 por ciento, por lo que la empresa fortalece su posicionamiento para satisfacer la creciente demanda de soluciones avanzadas en almacenamiento y restauración de datos a gran escala en la nube.