Gobierno estatal define programa educativo para mejorar aprendizajes

Silao, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), impulsa la construcción del Programa Sectorial de Educación “Guanajuato es Vocación 2025–2030”, un plan que marcará las prioridades educativas del estado para los próximos cinco años.

Este programa se enfoca en cuatro líneas estratégicas: ampliar la cobertura desde educación inicial y preescolar, incrementar la cobertura en educación media superior, lograr que más estudiantes permanezcan en la escuela y mejorar los aprendizajes.

Para definirlo, se realizaron talleres participativos en los que madres y padres de familia, docentes, coordinadores de programas educativos, titulares de Organismos Públicos Descentralizados, así como integrantes del Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación (CEPEE), la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), compartieron ideas y propuestas.

En estos espacios, se revisaron estadísticas, se identificaron áreas de mejora y se definieron acciones concretas con objetivos claros y medibles para dar seguimiento a los avances.

En encuentros previos también se escuchó la voz de madres y padres, docentes y coordinadores, en mesas de trabajo centradas en los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior.