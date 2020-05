Irapuato, Guanajuato

Marco Antonio Pérez Botello es un irapuatense que dedicó 10 años a laborar para la agrupación Intocable, hoy rompe el silencio, luego de no encontrar respuesta por un presunto despido injustificado.

Pérez Botello contó que trabajó con la agrupación Intocable alrededor de 10 años los cuales fueron años de mucho trabajo, en los cuales se dedicó día y noche a velar por la seguridad del grupo, sobre todo de Ricky Muñoz (primera voz/acordeón) y Rene Martínez (baterista)

“Mi trabajo era acompañarlos a cada parte de la República Mexicana a cualquier evento, ya sea concierto, baile o jaripeo, incluso presentaciones a beneficencia como el teletón o programas de radio, visitas con medios de comunicación, ruedas de prensa y un sinfín de actividades, hubo muchas ocasiones que tardaba en venir a Irapuato de 3 a 4 meses por las giras tan intensas que se llevaban a cabo” mencionó

Después de brindar esos años de servicio a la agrupación fueron despedidos y agradeciendo sus servicios hicieron corte de personal.

“Nos dijeron hasta aquí sin ningún centavo de indemnización o gratificación, intente hablar con ellos y no quisieron entonces tuve que proceder legalmente”

Ante la presentación de la demanda a conciliación y arbitraje, han transcurrido 7 años y no se ha podido solucionar nada.

“Quiero ser muy puntual, yo no entiendo porque en conciliación no hacen su trabajo como debe de ser, no nada más porque sean figuras públicas se merecen que uno se quede callado, todos tenemos derechos, yo lo único que pido es que le ley me apoye en lo que me corresponde”. Concluyó, Marco Antonio Pérez Botello.