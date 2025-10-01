Invitan a seguir celebrando el noveno aniversario del Teatro de la Ciudad

Irapuato, Guanajuato.- El municipio se prepara para una agenda cultural durante octubre, en el marco del noveno aniversario del Teatro de la Ciudad.

Hasta el 3 de octubre, el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato (Imcar) ofrece una cartelera con actividades dirigidas a las familias, con el propósito de resaltar la importancia de contar con un espacio destinado al arte, la cultura y el entretenimiento.

Como parte de esta programación, el 1 de octubre a las 6:00 de la tarde se presentará la obra El Soplador de Estrellas, una historia que narra la vida de un científico que construye una máquina capaz de hacer los sueños realidad.

El 2 de octubre a las 7:00 de la noche, el recinto recibirá a la cantante Conchita Julián, quien celebra 40 años de trayectoria artística con un concierto.

Finalmente, el viernes 3 de octubre a las 7:00 de la noche, se llevará a cabo la obra Peter y los Sueños Perdidos, bajo la dirección de Roberto Ramírez.

Las actividades conmemorativas iniciaron el pasado 27 de septiembre con puestas en escena, conciertos y presentaciones de danza. Entre ellas destacaron Lágrimas de Agua Dulce, Reggae La Tinta, De la Aurora y como evento estelar, la obra Perfume de Gardenias, que agotó localidades en sus dos funciones.