Invierten más de 2.5 millones de pesos en secundaria de San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Secretaría de Obra Pública (SOP) concluyó los trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la secundaria Genaro Almanza Ríos, en San Miguel de Allende, con una inversión de 2 millones 577 mil 172 pesos.

Entre las principales obras se encuentra la construcción de un techado de lámina de 14 por 28 metros en el patio escolar, equipado con luminarias e instalación pluvial, para facilitar la realización de actividades deportivas, cívicas y recreativas.

Rehabilitan instalaciones de la secundaria

Los trabajos también incluyeron la rehabilitación y el mantenimiento de dos módulos, el pórtico de acceso y la barda perimetral, con labores de pintura en muros, plafones y herrerías.

Además, se repusieron firmes y se realizaron trabajos en las instalaciones eléctrica y pluvial. La obra también contempló la construcción de una rampa, un muro de contención y escaleras.

El titular de la SOP, Juan Pablo Pérez Beltrán, destacó la coordinación entre dependencias para atender las necesidades de los planteles educativos.

“El trabajo en equipo que realizamos con la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), es fundamental para que las y los estudiantes cuenten con instalaciones adecuadas para su formación, tal como nos lo ha instruido nuestra gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno de Guanajuato busca fortalecer la infraestructura educativa y mejorar las condiciones de los espacios destinados al aprendizaje y desarrollo de las y los jóvenes.