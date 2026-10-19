54 morenistas se apuntan para ser candidatos a alcaldías de Guanajuato

Alcaldes, diputados federales y locales se “anotaron” en el caso de presidentes municipales para la reelección y el resto para ser candidatos a las alcaldías

Esaú González Follow on X 19 octubre, 2026
Diputado federal José “Pepe” Aguirre, se apunta por Irapuato.

Guanajuato.- Al menos 29 funcionarios de MORENA entre ellos alcaldes, diputados federales y locales se “anotaron” en el caso de presidentes municipales para la reelección y el resto para ser candidatos a las alcaldías de sus municipios. Sin embargo, existen 54 registros que incluyen a morenistas sin cargo, regidores y síndicos.

En Irapuato se inscribieron el diputado federal José “Pepe” Aguirre y el diputado local Abraham Sotomayor; en Silao, el diputado local Ernesto “Tito” Millán Soberanes, y en Salamanca, la diputada local Hades Aguilar, todos ellos quieren gobernar sus municipios.

El diputado local Ernesto “Tito” Millán Soberanes se apunta por Silao.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena dio a conocer que revisará las solicitudes de 54 morenistas que buscan ser candidatos a alcaldes o alcaldesas, detallando que cuando haya varios perfiles para una misma coordinación, podrá aplicar hasta dos encuestas.

Los registros aprobados se publicarán a más tardar el 31 de diciembre de 2026, según la convocatoria, la cual no exige licencia a quienes ocupan cargos de elección popular, es decir, pueden seguir en sus funciones.

En el recuento disponible no aparecen aspirantes de Cuerámaro, Huanímaro, ni Manuel Doblado.

Esaú González Follow on X 19 octubre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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