Investigadores de la UG se mantienen en el 2% de científicos más influyentes del mundo

Guanajuato, Gto.- Profesores investigadores de la Universidad de Guanajuato (UG) fueron incluidos nuevamente en la lista del 2% de los científicos más influyentes a nivel mundial, elaborada por la Universidad de Stanford y la editorial Elsevier, a través de la base de datos Scopus.

Este reconocimiento se otorga a quienes tienen publicaciones con alto impacto, medido por el número de artículos en revistas indexadas de prestigio, multidisciplinariedad, citas recibidas y colaboración científica.

Entre los académicos UG destacados en la lista anual se encuentran Luis Arturo Ureña López, José Fidel Baizabal Carvallo, Yuriy S. Shmaliy, Angel Josabad Alonso Castro, Juan Manuel Peralta Hernández, Héctor Manuel Mora Montes y Juan Manuel Belman Flores. En el ranking de trayectoria, también se incluyen Salvador Hernández Castro y Jorge Ojeda Castañeda, entre otros.

Angel Josabad Alonso Castro, investigador UG, explicó que los criterios incluyen impacto en al menos tres disciplinas, publicaciones en revistas Q1, número de citas, índice h y colaboración entre investigadores.

De aproximadamente 12 millones de científicos en el mundo, solo el 2% logra figurar en este ranking, y en México, alrededor de 400 académicos forman parte de este selecto grupo. La presencia de investigadores de la UG demuestra el impacto y la calidad de la investigación realizada en la institución a nivel internacional.

Más información: Elsevier 2% Scientists