Investigador de la UG presenta libro: una obra contemporánea sobre la identidad nacional

El profesor e investigador del campus Celaya-Salvatierra, Dr. Luis Enrique Ferro Vidal, propone un análisis crítico sobre el concepto de identidad mexicana

Celaya, Guanajuato.- El Dr. Luis Enrique Ferro Vidal, profesor-investigador del Campus Celaya-Salvatierra (CCS) de la Universidad de Guanajuato (UG), presentó su obra titulada “Identidad y mexicaneidad: la sinrazón de lo mexicano”.

El evento se realizó en el Museo Octavio Ocampo de la ciudad de Celaya y reunió a integrantes de la comunidad académica y cultural, así como a público en general interesado en la reflexión filosófica y social en torno a la identidad nacional.

En su obra, el Dr. Ferro Vidal propone un análisis crítico sobre el concepto de identidad mexicana, en el que cuestiona las visiones esencialistas y los discursos tradicionales que históricamente han definido lo “mexicano”. A partir de ello, introduce el término mexicaneidad, entendido como una experiencia viva, dinámica y en constante construcción, que se manifiesta en las prácticas sociales y en la manera de habitar el contexto histórico y cultural.

A través de la visión de tres lectores, las y los asistentes pudieron explorar la identidad concebida no como un rasgo fijo, sino como un proceso atravesado por factores históricos, sociales y simbólicos, destacando las tensiones derivadas de la negación interna y externa del sujeto mexicano.

Durante la presentación, se subrayó la relevancia de la obra como una aportación al debate actual sobre identidad, cultura y pertenencia, así como su pertinencia en el contexto social contemporáneo, dando pauta para ahondar en cuestionamientos sobre qué define lo mexicano y cómo, en medio de las dinámicas actuales en las que interviene la tecnología, construimos identidad.

Por su parte, la Dra. Isaura Arreguín Arreguín, Rectora del Campus Celaya-Salvatierra, remarcó cómo, desde el análisis histórico y cultural, se conforma el imaginario mexicano e invitó al autor a profundizar en la búsqueda de esa distinción de la mexicanidad, abarcando también el aspecto psicológico de esa configuración basada en la experiencia vívida y cambiante de lo que significa ser mexicano.

El encuentro propició un espacio de diálogo entre el autor y las personas asistentes, fortaleciendo el intercambio de ideas y la reflexión colectiva.

El evento contó también con la presencia del Dr. Roberto Godínez López, Director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas; la Mtra. Aleida Isabel Ocampo Jiménez, Directora General del Instituto de Arte y Cultura de Celaya; el Dr. José Manuel Herrera Paredes, Coordinador de Apoyo a la Investigación y Posgrado del Campus Celaya-Salvatierra; el Mtro. Moisés Argüello Rivera, Coordinador del Museo de Arte de Celaya Octavio Ocampo; y los doctores José Enrique Luna Correa y Julio César Martínez Rojas, profesores del Departamento de Finanzas y Administración del CCS.

El Dr. Luis Enrique Ferro Vidal es profesor-investigador del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos del Campus Celaya-Salvatierra. Es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNII), nivel 1. Sus líneas de investigación abarcan la antropología histórica y social; la oralidad, el simbolismo y la religión, así como los aspectos de la cultura, la identidad y la mexicaneidad.

