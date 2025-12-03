Investigador de la UG ingresa a la Academia Mexicana de Ciencias

Tierra Blanca, Guanajuato.- El Dr. Erik Díaz Cervantes, profesor del Centro Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de Guanajuato (CINUG) ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) como miembro regular.

La AMC es una asociación civil independiente y sin fines de lucro, integrada por científicas y científicos de destacadas trayectorias académicas, en todos los campos de las ciencias exactas, naturales y sociales, así como de las humanidades y las ingenierías, que laboran en diversas instituciones del país y del extranjero.

El Dr. Erik Díaz Cervantes es un investigador consolidado en el campo de la química computacional y el diseño molecular. A lo largo de su trayectoria ha generado más de 70 productos académicos, de los cuales 36 corresponden a artículos científicos publicados en revistas indexadas en el Journal Citation Reports (JCR).

Sus principales líneas de investigación incluyen el docking molecular, la teoría de funcionales de la densidad (DFT), y el diseño racional de nanomateriales con aplicaciones en ciencias farmacéuticas, ciencias ambientales, ciencia de materiales y biotecnología.

Obtuvo el grado de Doctor en Química por la Universidad de Guanajuato en 2015, con una tesis doctoral enfocada en el diseño de nanotransportadores de fármacos antineoplásicos, bajo la dirección del Dr. Juvencio Robles. Posteriormente realizó dos estancias posdoctorales: la primera en la propia Universidad de Guanajuato, abordando temas de toxicología computacional, y la segunda en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, enfocada en el estudio de nanomateriales y propiedades del estado sólido.

El profesor cuenta con el nombramiento de Investigador Nacional Nivel II del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), y con Perfil Deseable PRODEP.

En el ámbito de formación de recursos humanos, ha dirigido 22 tesis de licenciatura, 8 de maestría y tiene en proceso de dirección 5 tesis de doctorado. Desde 2017 forma parte de la planta académica de la Universidad de Guanajuato, adscrito al Departamento de Alimentos de la División de Ciencias de la Vida, en el Centro Interdisciplinario del Noreste (CINUG). En esta sede fundó y es responsable del Laboratorio de Caracterización Molecular de Biosistemas y Nanocompuestos (LACAMBION), desde donde impulsa el desarrollo científico y la formación académica en una de las regiones de mayor rezago social del estado.

En su trayectoria profesional, ha realizado tres estancias de investigación internacionales en España. Dos de ellas en el Institut de Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona, en los años 2012 y 2013, trabajando con los grupos de los profesores Miquel Solà y Marcel Swart, en temas como aromaticidad, enlace químico y química computacional avanzada. La tercera estancia tuvo lugar en 2018 en el Donostia International Physics Center (DIPC), con el profesor Andrés Ayuela, donde abordó el diseño de materiales con potencial aplicación en computación cuántica. De igual manera desarrolló una estancia sabática en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada con el Dr. Gonzalo Ramírez García, elucidando los mecanismos electrónicos y moleculares de sistemas nanoestructurados con aplicaciones agroambientales.

La Dra. Telma Gloria Castro Romero, Vicepresidenta de la AMC, en nombre del Consejo directivo, notificó la aceptación del profesor adscrito al Departamento de Alimentos de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato–Salamanca.

Para la AMC, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas fundamentales que contribuyen al desarrollo pleno de las naciones.