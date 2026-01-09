Intentan robar cajero automático en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un intento de robo a un cajero automático movilizó la madrugada de este martes a corporaciones de seguridad en el municipio de Irapuato, luego de que un grupo de hombres intentara sustraer el equipo ubicado sobre la prolongación Guerrero, en una plaza comercial a un costado del hotel Hudson.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables arribaron al lugar a bordo de una camioneta blanca de alto caballaje, con la que engancharon el cajero automático con la intención de arrancarlo. La acción fue detectada, lo que provocó la inmediata intervención de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Tras el arribo de las autoridades, los sospechosos emprendieron la huida, dando inicio a una persecución que se extendió por varias vialidades de la ciudad. De manera extraoficial, se informó que durante el seguimiento se habría registrado un intercambio de disparos entre los ocupantes del vehículo y los elementos de seguridad.

La persecución concluyó en la salida a León, donde la camioneta de los presuntos ladrones no pudo continuar su marcha debido a la ponchadura de una llanta. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo personas detenidas tras estos hechos.

La zona donde ocurrió el intento de robo fue acordonada para permitir las labores periciales correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que ya atrajo las averiguaciones para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de los involucrados.

En el lugar quedaron esparcidos los restos del cajero que los presuntos responsables desprendieron de su base, así mismo el cubículo del cajero quedó totalmente destruido.