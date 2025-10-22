Instala SIMAPAG línea para regar parques y jardines de Los Pastitos

Ante las críticas sobre las zanjas abiertas en la zona, se aclaró que se instalará un sistema de riego con agua de reúso

Velio Ortega22 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) respondió a las críticas por las zanjas abiertas en la zona de Pastitos: se trata de una obra para colocar la primera línea morada de la ciudad.

Este proyecto incluye la instalación de 2 mil 300 metros de tubería hidráulica, la cual permitirá regar la zona verde de los Pastitos utilizando agua de reúso, proveniente de la Planta de Tratamiento de Noria Alta, con una inversión de tres millones de pesos y un plazo estimado de tres meses.

La obra, que inició esta semana, es un paso importante hacia la sostenibilidad y la gestión eficiente del recurso hídrico que ha promovido el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta municipal Samanta Smith, así como el compromiso que tiene el organismo operador de contribuir a la protección del medio ambiente.

La dependencia precisó que la instalación de la nueva tubería garantiza un suministro eficiente y tendrá un impacto positivo en la reducción de la huella de carbono. Al optar por métodos de riego más sostenibles, sin el uso de pipas, estamos contribuyendo a un entorno más limpio y saludable para todos.

Tras concluir la obra, en el mes de diciembre, los guanajuatenses podrán disfrutar de unos Pastitos más verdes y vivos, según el comunicado oficial. La revitalización de esta área beneficiará a la comunidad local, atraerá a más visitantes y promoverá el turismo sostenible en la región.

