Así eran las elecciones hace más de 100 años en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Cómo fue la propaganda, se votó, se contaron los votos y se debatieron resultados electorales son elementos representados en la exposición documental “Un día de Elecciones de Guanajuato 1917 – 1922”, inaugurada en el Congreso del Estado.

Se trata de una serie de gráficas y documentos que muestran los procesos electorales guanajuatense tras la promulgación de la Constitución de 1917. Muestra referentes documentales de propaganda política, boletas, actas y la manera como la diputación de ese tiempo se convierte en colegio electoral para calificar los resultados. Es una colección que pone en valor la participación de los habitantes de Guanajuato en las múltiples poblaciones, haciendas, ranchos, comunidades y barrios de la entidad.

La exposición es resultado de un trabajo de investigación de Emma Mariela Almaraz Maya y Yahir Rodríguez Alvarado, que tienen licenciatura en Historia y su labor en el Congreso es la clasificación de documentos históricos.

Las gráficas que integran la exposición representan una selección de documentos contenidos en más de 60 cajas, revisados y jerarquizados para su conservación y posterior consulta.

El presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, Roberto Carlos Terán Ramos, destacó que en 1917 era una exigencia abrir un proceso democrático a través del cual se renovara y accediera al poder político en México. También reconoció la labor de investigación de los curadores.

Dentro de la inauguración, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola Elizarraraz, señaló que la exposición documental tiene un lugar de especial trascendencia. Dijo que en 1917 se promulgó la Constitución Federal que, aún con todas las reformas que ha sufrido durante todos los años, sigue siendo la esencia del país. En este mismo año, el 30 de marzo se expidió por primera vez la Ley Electoral estatal propiciando de esta manera que Fernando Dávila, general de Brigada Gobernador y comandante Militar del Estado de Guanajuato, convocara el 1 de abril de ese año a las elecciones extraordinarias para los poderes legislativos, ejecutivos y judicial.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, Yari Zapata López, comentó que contemplar el contexto, la incertidumbre tras las batallas bélicas, un nuevo ordenamiento constitucional, la vida que llevaban, el sistema electoral actual y el compendio normativo relacionado con la justicia electoral no podía entenderse sin el movimiento revolucionario de 1910 y el proceso de reconfiguración del estado mexicano que siguió a la lucha armada.

Indicó que, a partir de los preceptos constitucionales de esa época, el Estado mexicano emprendió la tarea de unificar al país; este proceso, dijo, fue paralelo a las elecciones de 1917 celebradas después de los años turbulentos de lucha.

Todos los detalles de la exposición puedes conocerlos agendando tu visita al Congreso del Estado de Guanajuato de lunes a viernes en horario de 09:00 a 17:00 horas.

En el evento estuvieron presentes la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Susana Bermúdez Cano, así como los diputados Roberto Carlos Terán Ramos (presidente del Congreso) y Rodrigo González Zaragoza.

Los acompañaron la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Brenda Canchola Elizarraraz; Indira Rodríguez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado; Yari Zapata López, magistrada presidenta del Tribunal Electoral; Alberto Macías Páez, director general de Archivos del Congreso del Estado de Guanajuato; los curadores Emma Mariela Almaraz Maya y Yahir Rodríguez Alvarado, y personal del Poder Legislativo.