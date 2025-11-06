Alerta en Manuel Doblado: religiosos bendicen casas para robarlas

Estafadores disfrazados de monja y sacerdote tocan las puertas de los dobladenses para entrar a rezar y aprovechan para delinquir

Redacción Notus6 noviembre, 2025

Manuel Doblado, Guanajuato.- Disfrazados de religiosos, un hombre y una mujer tocan las puertas de los dobladenses haciéndose pasar por sacerdote y monja para robar las pertenencias de los fieles. La Parroquia San Pedro Piedra Gorda alerta a la población para que no se convierta en otra ‘víctima’ de esta nueva forma de delinquir.

El modus operandi es acudir a los hogares a realizar supuestos rezos y bendiciones. Al parecer, utilizan el nombre de la parroquia para obtener credibilidad, aprovechando la ‘buena voluntad’ de quienes los reciben para saquearlos.

Por ello, se hace un llamado a la población para evitar caer en el engaño y llamar al sistema de emergencias para que las autoridades se hagan cargo.

Redacción Notus6 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información