Alerta en Manuel Doblado: religiosos bendicen casas para robarlas

Manuel Doblado, Guanajuato.- Disfrazados de religiosos, un hombre y una mujer tocan las puertas de los dobladenses haciéndose pasar por sacerdote y monja para robar las pertenencias de los fieles. La Parroquia San Pedro Piedra Gorda alerta a la población para que no se convierta en otra ‘víctima’ de esta nueva forma de delinquir.

El modus operandi es acudir a los hogares a realizar supuestos rezos y bendiciones. Al parecer, utilizan el nombre de la parroquia para obtener credibilidad, aprovechando la ‘buena voluntad’ de quienes los reciben para saquearlos.

Por ello, se hace un llamado a la población para evitar caer en el engaño y llamar al sistema de emergencias para que las autoridades se hagan cargo.