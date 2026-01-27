Inician trabajos de rescate del Ojo de Agua en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Ubicado sobre la calle Juan Álvarez en la Zona Centro de la ciudad, el Ojo de Agua alberga historia desde hace más de 100 años. Por lo que como parte de las actividades que realiza la Administración Municipal 2024-2027 para la recuperación de espacios públicos, se ha puesto especial atención en este punto.

Desde el 20 de diciembre del año 2025 comenzó la supervisión en la zona para determinar las acciones que se aplicarían para recobrar la belleza natural del espacio.

De tal manera que a través de la dirección de Desarrollo Urbano y en trabajo coordinado con Ecología y Medio Ambiente, se dio paso a la limpieza de las áreas verdes en su alrededor, retirar maleza, basura acumulada y restos de malla ciclónica que cubría la circunferencia del lugar.

Además de ello, respetando la conservación y originalidad del lugar, el trabajo de pintura consistió en el reavivamiento del color existente.

Explicó el director de Unidad de Administración Sustentable del Territorio, Genaro Zamora Córdova, que estos trabajos son parte de las actividades que el Presidente Municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, ha solicitado para mantener los espacios emblemáticos del municipio.

“Con estos trabajos, se atiende la indicación del Presidente Municipal por cuidar de las áreas representativas de Manuel Doblado. Y respecto al Ojo de Agua, tienen la finalidad de conservar el espacio en buenas condiciones, sin alterar sus características originales, ni su valor histórico”, indicó Zamora Córdova.

Estos trabajos abarcan las áreas verdes aledañas al Ojo de Agua; en la zona se contempla concluir el próximo mes de febrero.