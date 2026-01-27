Saldo blanco en Operativo Peregrino 2026 en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Con un resultado de saldo blanco, concluyó el Operativo Peregrino 2026 en el municipio de Pénjamo, reflejo del trabajo coordinado de todas las áreas de la Administración Pública Municipal, así como de los cuerpos de emergencia, grupos voluntarios y personal del sector salud, quienes unieron esfuerzos para brindar seguridad, atención y acompañamiento a las y los peregrinos durante su recorrido por la región.

La Unidad Municipal de Protección Civil brindó acompañamiento permanente a la peregrinación procedente de La Ordeña de Barajas, durante su paso por la Sierra de Pénjamo y hasta su salida hacia el municipio de Manuel Doblado, manteniendo vigilancia preventiva, atención oportuna y monitoreo constante en zonas de mayor riesgo.

Como parte de la estrategia integral de atención, se instalaron tres campamentos de apoyo en puntos clave del recorrido: Tierras Negras, Puerto del Gallo y Guayabo de Muñoz, donde se ofrecieron servicios sanitarios, atención prehospitalaria, espacios de descanso y orientación a las y los peregrinos.

En estos campamentos, personal municipal y voluntarios realizaron la entrega de kits peregrinos, además de brindar hidratación y alimentos, contribuyendo al bienestar de quienes año con año realizan este recorrido de fe, asegurando condiciones dignas y seguras durante su trayecto.

El operativo contó con la participación activa de Bomberos, Cruz Roja, sector salud y diversas dependencias municipales, que sumaron capacidades para lograr una atención integral, ordenada y humana. Las autoridades destacaron que el saldo blanco alcanzado es resultado de la planeación, prevención y corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Pénjamo reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo estos operativos, protegiendo la integridad de las y los peregrinos y preservando una tradición que forma parte de la identidad y la vida comunitaria del municipio.