Caso Seguritech a favor de Sinhue; pden reformar leyes de fiscalización

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de que la Secretaría de la Honestidad determinara que el exgobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no se benefició de los contratos hechos con la empresa Seguritech, el diputado emecista Rodrigo González Zaragoza consideró que debe haber reformas en la ley para que el gobierno estatal no se fiscalice a sí mismo.

La dependencia consideró también que la llamada “casa azul”, donde el exgobernador vive en Houston, Texas, no es fruto de ninguna acción que viole la ley estatal.

Tras finalizar su gestión, se dio a conocer que Diego Sinhue y su familia radican en una propiedad valuada en 20 millones de pesos, ubicada en el fraccionamiento The Woodlands, en el norte de Houston.

Esa casa fue adquirida por Daniel Ezquenazi Beraha, quien aparentemente se desempeñó como encargado de las relaciones públicas de Seguritech, empresa beneficiada durante los sexenios de Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue, con programas como “Escudo” y el alquiler de los helicópteros para el programa “Arcángeles”.

Arcelia González González, titular de la dependencia, informó en un boletín que no se detectaron beneficios del exgobernador con la empresa. En el documento se señala que no se sustentó la relación entre Seguritech y Daniel Ezquenazi Beraha, durante los convenios firmados entre la empresa y el Poder Ejecutivo de Guanajuato.

De acuerdo con la Secretaría de la Honestidad, con base en esta información se determinó el archivo de la investigación ligada a los convenios firmados entre el Gobierno de Guanajuato durante la administración de Diego Sinhue Rodríguez y la empresa Seguritech.

Por lo anterior, el diputado señaló que es necesario impulsar una reforma de ley para garantizar una fiscalización imparcial y autónoma que no proteja a funcionarios, o exfuncionarios, como lo hizo la Secretaría de la Honestidad en el caso de Diego Sinhue.