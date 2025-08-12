Arranca Plan Vacacional 2025 con actividades deportivas y recreativas en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- En las instalaciones del auditorio de Casa de la Cultura Bicentenario se dan por iniciadas las actividades que la Comisión Municipal del Deporte en coordinación con Prevención Social contemplan desarrollar en el programa Plan Vacacional 2025.

El evento fue precedido por la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo quien además estuvo acompañada por el síndico municipal Gustavo Núñez Andrade, los regidores Bibiana Parra Espinoza, José Isaías González Delgado, Karina Ruiz Rivera.

El programa incluye actividades como juegos tradicionales, rallys deportivos, noche de películas, actividades acuáticas, senderismo, paseo ciclista las cuales se estarán realizando del 11 al 22 de agosto en distintos lugares turísticos y unidad deportiva del municipio y están dirigidas a niños de 6 a 13 años, incluyendo a quienes cuenten con alguna discapacidad.

José Luis Martínez Soria director de la Comisión Municipal del Deporte en el municipio agradeció a los miembros del ayuntamiento por el apoyo brindado en la realización del evento, de igual manera a los padres de familia por seguir inscribiendo a sus pequeñines en las diferentes actividades que ya por varios años se vienen realizando y aprovechando las vacaciones escolares del presente ciclo escolar.

La alcaldesa municipal felicitó a quienes son participes de la organización de las actividades ya que son varias las direcciones de la administración municipal que apoyan en la coordinación del plan vacacional.

Finalmente, la funcionaria dijo en su mensaje: “Seguimos refrendando nuestro compromiso de impulsar el deporte, la convivencia sana y el desarrollo integral de nuestra niñez, brindando además un espacio de esparcimiento para nuestras familias”.