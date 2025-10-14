Ola de incendio a vehículos en Irapuato continúa en Las Plazas

Irapuato, Guanajuato.- La ola de incendios a vehículos continúa en Irapuato, esta vez se reportó un auto deportivo en la colonia Las Plazas. En lo que va del mes se han registrado al menos 5 vehículos. De acuerdo con los vecinos de la colonia, el hecho fue provocado por personas que esparcieron gasolina para prenderle fuego al carro.

Los habitantes de Las Plazas alertaron a las autoridades acerca de la quema del vehículo, que, según sus testimonios, realizaron unos hombres que posteriormente huyeron del lugar. Al acudir, policías municipales requirieron la intervención del cuerpo de Bomberos y éstos lograron mitigar las llamas. Sin embargo, dejaron daños irreparables en el auto.

Esta situación se ha repetido estos últimos días en las colonias Miguel Hidalgo, Las Reynas, Morelos y en la carretera Irapuato-Romita, en la comunidad de Arandas. En el último suceso ocurrido en Arandas el pasado domingo, presuntos sicarios acribillaron al conductor de una camioneta y posteriormente le prendieron fuego utilizando bombas molotov, quedando el cuerpo totalmente calcinado.

Ante los primeros incendios en la colonia Miguel Hidalgo y Las Reynas, la alcaldesa había contemplado la posibilidad de una falla mecánica y la Secretaría de Seguridad Ciudadana los atribuyó a aparentes cortos circuitos. Aunque cabe destacar que la mayoría de los hechos fue en la noche-madrugada.

Por su parte, la Fiscalía del Estado se encuentra investigando el caso y se espera que aclare si hay una probable relación entre los sucesos o si se trata de una mecánica de violencia por parte de la delincuencia.