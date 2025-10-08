Inicia la segunda etapa de la Tarjeta Violeta en la capital

El proceso será totalmente en línea, por lo que las mujeres guanajuatenses no necesitarán trasladarse

Redacción Notus8 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La directora del Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres Guanajuatenses (IMAIM), Bárbara Díaz Robledo, dio a conocer que la segunda etapa de la Tarjeta Violeta se realizará de manera completamente digital.

Ninguna mujer tendrá que acudir presencialmente a entregar documentos, ya que el trámite podrá realizarse desde su celular o computadora, sin necesidad de trasladarse ni perder horas de trabajo.

Durante la sesión del Consejo del IMAIM, se aprobó esta medida pensando en la comodidad, seguridad y accesibilidad de las mujeres, especialmente de quienes viven en comunidades o enfrentan dificultades para desplazarse.

El registro y carga de documentos deberá realizarse a través del portal oficial imaim.guanajuatocapital.gob.mx/convocatoria-imaim/, que se habilitará a partir del 13 al viernes 17 de octubre, en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La carga de los documentos se realizará por orden alfabético del primer apellido:

  • Lunes 13: de la A a la E
  • Martes 14: de la F a la J
  • Miércoles 15: de la K a la N
  • Jueves 16: de la O a la R
  • Viernes 17: de la S a la Z

Díaz Robledo precisó que nadie perderá su lugar por este cambio, ya que el propósito es hacer el trámite más ágil, ordenado y seguro.

El IMAIM invitó a las interesadas a ingresar al portal para consultar los detalles y preparar la documentación que deberán subir a partir del lunes 13 de octubre.

