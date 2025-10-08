Inicia la segunda etapa de la Tarjeta Violeta en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La directora del Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres Guanajuatenses (IMAIM), Bárbara Díaz Robledo, dio a conocer que la segunda etapa de la Tarjeta Violeta se realizará de manera completamente digital.

Ninguna mujer tendrá que acudir presencialmente a entregar documentos, ya que el trámite podrá realizarse desde su celular o computadora, sin necesidad de trasladarse ni perder horas de trabajo.

Durante la sesión del Consejo del IMAIM, se aprobó esta medida pensando en la comodidad, seguridad y accesibilidad de las mujeres, especialmente de quienes viven en comunidades o enfrentan dificultades para desplazarse.

El registro y carga de documentos deberá realizarse a través del portal oficial imaim.guanajuatocapital.gob.mx/convocatoria-imaim/, que se habilitará a partir del 13 al viernes 17 de octubre, en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La carga de los documentos se realizará por orden alfabético del primer apellido:

Lunes 13: de la A a la E

Martes 14: de la F a la J

Miércoles 15: de la K a la N

Jueves 16: de la O a la R

Viernes 17: de la S a la Z

Díaz Robledo precisó que nadie perderá su lugar por este cambio, ya que el propósito es hacer el trámite más ágil, ordenado y seguro.

El IMAIM invitó a las interesadas a ingresar al portal para consultar los detalles y preparar la documentación que deberán subir a partir del lunes 13 de octubre.