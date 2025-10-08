Irapuato recibe la edición 53 del Festival Internacional Cervantino con actividades gratuitas

Irapuato, Gunajuato.- La edición número 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC) llega a Irapuato con una amplia oferta cultural y artística que se presentará del 10 al 25 de octubre, en diferentes plazas y espacios públicos de la ciudad, con actividades gratuitas para toda la familia.

Mario Reséndiz, director de Promoción, Fomento Cultural y Artístico del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato (IMCAR), compartió los detalles de la cartelera del FIC 2025, que incluye teatro, música, danza, cine y más expresiones culturales.

“En esta edición 53 contaremos con 28 actividades programadas en 11 sedes, de las cuales cinco forman parte de la programación oficial del Festival Internacional Cervantino”, destacó.

Entre las actividades que se presentarán en Irapuato se encuentra el Homenaje a Toña La Negra, a cargo de Victoria Sur, que se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad el 10 de octubre a las 6:00 p.m.

Asimismo, el 11 de octubre se presentarán Urban Sketchers, los Entremeses: Miguel de Lepanto de Theatron Ensamble y la puesta en escena RISAIKURU Colectivo: ¿Qué tienes en la nariz?, dirigida por Manu García y Ana Alatorre.

Otras presentaciones destacadas del Festival Internacional Cervantino en Irapuato incluyen:

A la raza de bronce, de Violeta Ortega y Puerto Candela, bajo la dirección de Luis Martínez.

Arpas de la costa y la niebla, de Musas: Ensamble de Arpas.

Pedro y el lobo, de la compañía Títeres ETCétera.

D’Rumbaos: Más rumba, de Gypsy Collective.

Agustín Lara: Entre sones y danzones, de la Danzonera Tres Generaciones.

Además de presentaciones de La Falla de Cine La Mina, Tropikal Forever, entre muchas más.

Para consultar la cartelera completa, con fechas, lugares y horarios, las y los interesados pueden visitar las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato (IMCAR).