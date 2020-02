México

Ingrid Escamilla, tenía 25 años, cuando fue desollada por su pareja por una simple discusión. El hijo del presunto homicida, un joven autista de 15 años, observó el hecho ocurrido en la ciudad de México, en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ingrid Escamilla Vargas, fue asesinada por una simple discusión, cuando Erick su pareja de 46 años, la degolló con un cuchillo y al verla muerta, comenzó a quitarle la piel, luego a quitar parte de sus órganos para arrojarlos al drenaje, según él por miedo y vergüenza.

“CON ESE MISMO CUCHILLO SE LO ENTERRÉ en EL CUELLO"

El hombre q habla desolló a su pareja en un departamento en @TuAlcaldiaGAM

Así lo relató a agentes de @SSP_CDMX

-¿Dónde tiraste sus partes?

-Al drenaje

-Porqué querías ocultarlo

-Por vergüenza, miedo

Ya está en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/VYdAG8KR33 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 10, 2020

“Soy ingeniero civil… empezamos a discutir, comenzamos a forcejear, después me dijo que me quería matar y le dije mátame, que saca un cuchillo, fue como me lo enterró, la destace porque no quería que nadie se diera cuenta, la mate con ese mismo cuchillo, avente sus partes al drenaje”, dijo Erick, luego de ser detenido por las autoridades

