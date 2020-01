Infiel captado en kiss cam se hace la víctima; ‘destruyeron mi relación’

Cuando vimos el video del hombre infiel en el estadio todos supimos que sería «hombre muerto» al encontrarse con su pareja oficial.

Sin embargo, más allá de aceptar su error y ofrecer disculpas trató de culpar a las redes sociales por haber destruido su relación.

La gente siempre busca el mal, ya destruyeron mi relación, ¿qué más quieren? Solo le están haciendo daño a un hijo de dios”

Si estabas desconectado del mundo y no sabes de qué hablamos, aquí te damos un resumen: la ‘kiss cam’ de un estadio de futbol en Ecuador captó a un hombre besándose con una chica. Todo bien hasta ahí. El problema fue la reacción que tuvieron, pues al darse cuenta que eran grabados se separaron y trataron de hacerse los desentendidos, lo cual dio a entender que en realidad eran amantes.



El infiel se llama Deyvi Andrade Urgiles y ha roto el silencio.

Primero intentó aclarar en Facebook que no pasó nada entre él y la chica del video, una amiga suya.

En ningún momento me moría por besar a mi amiga y además en el video no se ve ningún beso, no sé por qué dicen que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un rose en nuestros labios”