Incrementa la ocupación hospitalaria en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La ocupación hospitalaria en Guanajuato entre las instituciones de salud que se han reconfigurado a Hospitales Covid-19 ha incrementado de manera significativa en los últimos 3 meses.

Aún con el incremento de la ocupación hospitalaria que existe, el Dr. Daniel Díaz Martínez titular de la Secretaría de Salud, hizo un llamado a la población para que asuma esta contingencia con responsabilidad siguiendo las medidas difundidas para la prevención de un contagio potencial y evitar el riesgo de una hospitalización que llegue a saturar en un solo momento los servicios.

No obstante, señaló que, no es necesario esperar a que las instituciones médicas estén saturadas de pacientes para que las personas crean en el virus, que ha cobrado la vida de más de 750 guanajuatenses y la recuperación total de 5695 guanajuatenses.

La Secretaría de Salud de Guanajuato como órgano rector de la pandemia en los 46 municipios, cruza un informe diario de todas las instituciones del sector salud y un detallado de la ocupación hospitalaria de acuerdo a disponibilidad de camas IRAG con ventilador.

Iniciando con el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato aún presenta una disponibilidad de camas del 87 % y un 13 % ocupado, PEMEX presenta una disponibilidad de camas del 72 % y una ocupación del 28 %.

El Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío reportó una disponibilidad del 42 % de camas y una ocupación del 58 %.

El ISSSTE y sus unidades en Guanajuato presenta una ocupación del 17 % y una disponibilidad del 83 %, en tanto que SEDENA reporta una ocupación del 100 % de sus espacios.

Entre dichas instituciones del sector salud de Guanajuato existe una ocupación del 20.9 % de espacios para pacientes COVID-19, lo que representa 162 camas ocupadas de un total de 775.

De manera que se mantienen 583 personas hospitalizadas por COVID-19, 64 de ellos estables, 448 graves y 71 intubados críticos.

Y aunque estamos en semáforo rojo en Guanajuato porque la curva de contagios y fallecimientos ha ido en ascendencia, el Dr. Daniel Díaz subrayó que no todo es COVID, por lo que se siguen atendiendo en unidades médicas otro tipo de urgencias y servicios intrahospitalarios que aumentan la carga de trabajo de los profesionales de la salud.

Reconoció a todos ellos por su liderazgo en este reto que hoy el sector salud de Guanajuato enfrenta, sobre todo aquellos médicos especialistas, enfermeras, camilleros y personal administrativo que diariamente dan lo mejor de sí, para atender a todos los pacientes de las diferentes derechohabiencias.

De acuerdo al estudio epidemiológico de cada caso la mayoría de los contagiados no utilizaba cubrebocas, refieren no haber guardado sana distancia, no se quedaban en casa y no tenían medidas de higiene respiratoria, inclusive algunos señalaron que no creían en el virus.