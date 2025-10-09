Inauguran trabajos de rehabilitación del drenaje en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- La alcaldesa de Huanímaro Laura Villalpando acompañada de Luis Eduardo Lazcano director de general de Articulación Regional de la Secretaría del Nuevo Comienzo, en representación de la gobernadora del estado Libia Denisse García inauguraron los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la comunidad de San José de Ayala.

La obra de rehabilitación comprenderá las calles de Benito Juárez, 20 de Noviembre y Lázaro Cárdenas en donde se colocarán 633 metro de tubería, además de 15 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, beneficiando directamente a 93 familias de la comunidad.

Por su parte Villalpando aseguró que en gracias al trabajo bien planeado se dejan obras a largo tiempo para las comunidades del municipio, y dejó en claro que “no se puede poner pavimento, sin antes haber intervenido el drenaje”, el cual tenía ya, mucho tiempo sin ser intervenido y causaba problemas en las viviendas, además aseguró que, en el próximo año la comunidad seguirá recibiendo más obras importantes

Cabe mencionar que Luis Eduardo Lazcano señaló que, hacía más de treinta años que no se rehabilitaba el drenaje en esta comunidad, por lo que resaltó la importancia y la necesidad de esta obra, así mismo señaló que la obra se realiza en concurrencia entre recursos municipales y estatales con una inversión que sobre pasa los dos millones 700 mil pesos.