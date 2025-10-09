Aprueban recomendación de aumento del 4% sobre salarios en municipios para 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Como es una recomendación, ningún presidente o presidenta municipal tiene obligación de cumplir, pero aun así el Pleno de la 66 Legislatura aprobó la recomendación sobre los montos máximos de las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2026.

La recomendación de montos máximos brutos de las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos es la siguiente:

Recomendación de montos máximos brutos de las remuneraciones de las personas integrantes de los ayuntamientos ejercicio 2026 (Base mensual) Municipio Persona titular de la Presidencia Municipal Persona titular de la Sindicatura (s) Personas titulares de las Regidurías Abasolo $106,046.76 $53,022.20 $47,719.75 Acámbaro $118,523.12 $59,260.38 $53,334.11 Apaseo el Alto $93,570.39 $46,784.02 $42,105.39 Apaseo el Grande $99,808.57 $49,903.11 $44,912.57 Atarjea $56,141.29 $28,069.47 $25,262.29 Celaya $174,666.76 $87,332.21 $78,598.75 Comonfort $93,570.39 $46,784.02 $42,105.39 Coroneo $56,141.29 $28,069.47 $25,262.29 Cortazar $93,570.39 $46,784.02 $42,105.39 Cuerámaro $74,855.85 $37,426.74 $33,683.83 Doctor Mora $62,379.47 $31,188.56 $28,069.47 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional $124,761.30 $62,379.47 $56,141.29 Guanajuato $137,237.67 $68,617.66 $61,755.66 Huanímaro $62,379.47 $31,188.56 $28,069.47 Irapuato $174,666.76 $87,332.21 $78,598.75 Jaral del Progreso $62,379.47 $31,188.56 $28,069.47 Jerécuaro $62,379.47 $31,188.56 $28,069.47 León $187,143.12 $93,570.39 $84,213.11 Manuel Doblado $74,855.85 $37,426.74 $33,683.83 Moroleón $99,808.57 $49,903.11 $44,912.57 Ocampo $62,379.47 $31,188.56 $28,069.47 Pénjamo $118,523.12 $59,260.38 $53,334.11 Pueblo Nuevo $56,141.29 $28,069.47 $25,262.29 Purísima del Rincón $93,570.39 $46,784.02 $42,105.39 Romita $87,332.21 $43,664.92 $39,298.19 Salamanca $149,714.03 $74,855.85 $67,370.02 Salvatierra $106,046.76 $53,022.20 $47,719.75 San Diego de la Unión $56,141.29 $28,069.47 $25,262.29 San Felipe $112,284.94 $56,141.29 $50,526.93 San Francisco del Rincón $124,761.30 $62,379.47 $56,141.29 San José de Iturbide $99,808.57 $49,903.11 $44,912.57 San Luis de la Paz $118,523.12 $59,260.38 $53,334.11 San Miguel de Allende $149,714.03 $74,855.85 $67,370.02 Santa Catarina $56,141.29 $28,069.47 $25,262.29 Santa Cruz de Juventino Rosas $106,046.76 $53,022.20 $47,719.75 Santiago Maravatío $56,141.29 $28,069.47 $25,262.29 Silao de la Victoria $137,237.67 $68,617.66 $61,755.66 Tarandacuao $62,379.47 $31,188.56 $28,069.47 Tarimoro $74,855.85 $37,426.74 $33,683.83 Tierra Blanca $56,141.29 $28,069.47 $25,262.29 Uriangato $93,570.39 $46,784.02 $42,105.39 Valle de Santiago $112,284.94 $56,141.29 $50,526.93 Victoria $68,617.66 $34,307.66 $30,876.65 Villagrán $93,570.39 $46,784.02 $42,105.39 Xichú $68,617.66 $34,307.66 $30,876.65 Yuriria $93,570.39 $46,784.02 $42,105.39

La diputación exhortó a los ayuntamientos a ceñirse a la presente recomendación; asimismo, a los ayuntamientos que mantienen remuneraciones menores o iguales a las establecidas a que permanezcan en los mismos términos, en virtud de velar por el interés público y bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público.

La propuesta generó un acalorado debate: el morenista Abraham Carlos Ramos Sotomayor se pronunció en contra de la propuesta. Dijo que 29 presidentes municipales ganan más de lo que se les recomendó, solo 17 a la par o por debajo de lo recomendado. Fiel a la postura de su partido, planteó el discurso de la austeridad republicana.

La panista Angélica Casillas Martínez dijo que acompañar la propuesta es cumplir con la Ley y que no corresponde a las diputadas y diputados juzgar a las autoridades municipales y a los Ayuntamientos y destacó que serán las y los ciudadanos quienes sancionen y exijan cuentas a las presidencias municipales.

La morenista Hades Berenice Aguilar Castillo no sólo estuvo en contra del aumento de un 4 por ciento a los sueldos recomendados: pidió una disminución.

El punto de acuerdo se aprobó por mayoría de votos.