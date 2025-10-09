DIF Irapuato impulsa estrategia para fortalecer la inclusión y movilidad de personas con discapacidad

Irapuato, Guanajuato.- Con el compromiso de construir un municipio más inclusivo y solidario, el Sistema DIF Irapuato impulsa la estrategia “Unidos en Movimiento”, enfocada en mejorar la movilidad, autonomía e inclusión de las personas con discapacidad mediante la entrega directa de aparatos ortopédicos y mobiliario adaptado.

La presidenta del Sistema DIF Irapuato, Valeria Alfaro García, destacó la importancia de entregar apoyos que realmente transformen la vida de las personas beneficiadas. Señaló que los equipos entregados buscan responder a las necesidades específicas de cada usuario y contribuir a su bienestar.

Durante la presente Administración, se han entregado 454 aparatos ortopédicos, incluyendo modelos hospitalarios y adaptados para personas con parálisis cerebral infantil. A estos apoyos se sumó la empresa de transportes TEB, que donó 15 andaderas como parte de su compromiso con la inclusión.

Estas acciones del DIF Irapuato y de las empresas socialmente responsables reflejan un compromiso permanente con la inclusión, la equidad y la dignidad de las personas con discapacidad, promoviendo un municipio donde todas y todos puedan moverse con libertad y vivir con bienestar.