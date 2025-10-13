Inauguran muestra “Costura interior” en casa Cuévano

Guanajuato, Guanajuato.- Casa Cuévano inauguró su segunda exposición colectiva, titulada “Costura interior”, realizada e en el marco de la edición número 53 del Festival Internacional Cervantino.

La inauguración contó con la presencia de las artistas guanajuatenses Rota de S3ntir, Irene Núñez y Monserrat Pantoja, además de la participación de Monserrat Vázquez, curadora de la muestra, y Salvador González, director de Casa Cuévano. La velada reunió a un público diverso que llenó el espacio de un lugar que da cabida a diversas manifestaciones del arte.

“Costura interior” reúne un cuerpo de obra realizado en textil, mediante técnicas como el bordado, el collage y la transferencia. Cada pieza se construye a partir del gesto íntimo de coser, tejer y remendar, explorando la memoria, la identidad y la herida como territorios simbólicos.

La exposición también presenta obra del artista Rodolfo Salmerón, reconocido gestor de las exposiciones de artes visuales del estado de Veracruz dentro del Cervantino. Su presencia en Casa Cuévano ofrece una valiosa oportunidad para conocer su trabajo en un entorno más cercano y abierto al diálogo con el público.

Durante la inauguración, Salvador González, director de Casa Cuévano, destacó el papel del espacio como un centro cultural y comunitario plural, abierto a las nuevas propuestas y comprometido con la libertad de creación: “Aquí creemos en el arte como una fuerza capaz de tejer comunidad y pensamiento crítico.

La curadora Monserrat Vázquez señaló que la muestra busca reivindicar el textil como una herramienta central del arte contemporáneo, más allá de su dimensión tradicional o doméstica: “El textil es memoria, resistencia y lenguaje. En cada puntada hay una afirmación poética, una forma de sanar o reconstruir lo que nos atraviesa”, expresó.

La exposición permanecerá abierta al público durante el mes de octubre en Casa Cuévano, ubicada en Campanero 6, con entrada libre. Se tienen además programados otros eventos cervantinos, con presencia de Guanajuato, Veracruz y Reino Unido, mismos que pueden consultarse en las redes sociales del espacio como @CasaCuévano.