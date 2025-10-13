Concluyen en Pénjamo torneos de fútbol rápido y voleibol femenil con premiaciones y convivencia deportiva

Pénjamo, Guanajuato.- Con el propósito de fomentar la actividad física, la integración social y el trabajo en equipo, este fin de semana se llevaron a cabo las finales de los torneos de fútbol rápido y voleibol femenil, en un ambiente de entusiasmo, sana competencia y convivencia deportiva.

En representación del Gobierno Municipal, personal de la dirección de deportes, encabezó la ceremonia de premiación del torneo de voleibol femenil en las instalaciones de la Unidad Deportiva Sur, en el que participaron 57 jugadoras distribuidas en 3 equipos, quienes a lo largo del torneo demostraron talento, disciplina y compromiso con el deporte.

La tabla de ganadores quedó de la siguiente manera:

🥇 1º Pénjamo

🥈 2º Las Gacelas

🥉 3º Trojes

Por su parte, el regidor Javier Pérez Cervantes asistió al encuentro final del torneo de fútbol rápido, disputado en la localidad de Potreros, donde se contó con la participación de 4 equipos y un total de 60 jugadores que durante varias jornadas dieron muestra de su habilidad, esfuerzo y espíritu deportivo.

Los resultados finales fueron los siguientes:

🏆 Campeón Rancho Nuevo de Potreros

🥈 2º Ex Hacienda de la Calle

🥉 3º Potreros

🎖 4º La Atarjea

Durante las premiaciones, las autoridades reconocieron la participación y entusiasmo de todos los equipos, destacando que este tipo de actividades buscan impulsar el deporte local, fortalecer la convivencia comunitaria y fomentar valores de trabajo en equipo, respeto y disciplina entre las y los penjamenses.