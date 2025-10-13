Presume el municipio saldo blanco en el fin de semana cervantino

Guanajuato, Guanajuato.- El primer fin de semana del Festival Internacional Cervantino 2025 concluyó con saldo blanco y una afluencia de más de 35 mil visitantes que atiborraron las calles de la ciudad.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, reportó que no hubo problemas en los principales foros como la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez y diversas plazas públicas, además de miles de asistentes en espacios culturales como la Casa de la Cultura y Casa Veracruz.

El operativo implementado durante el primer fin de semana se desarrolló con total coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales, lo que permitió mantener saldo blanco y orden en las actividades, aseveró.

Informó que se registraron atenciones menores por caídas, torceduras y casos leves de salud, sin incidentes graves. Se realizaron dos operativos de alcoholímetro durante el fin de semana, así como más de 5 mil atenciones de información turística y revisiones preventivas de motocicletas y vehículos.

La instalación del módulo de Prevención en la Plaza de la Paz, en coordinación con la Guardia Nacional, brindó orientación y apoyo a más de 3 mil personas, principalmente turistas nacionales y extranjeros.