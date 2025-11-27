Dejan maleta con armamento y droga en baldío de Pénjamo

Guanajuato, Guanajuato.- En un operativo conjunto entre las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) adscritas a la Secretaría de Seguridad y Paz, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN) aseguraron armamento, equipo táctico y droga en la comunidad de Churipitzeo, en el municipio de Pénjamo.

Los hechos ocurrieron mientras integrantes de las corporaciones realizaban labores de patrullaje preventivo, sobre la calle Joaquín Pardavé, y llamó su atención una maleta negra que sobresalía en un predio baldío.

Al inspeccionarla, se confirmó que contenía armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico, ropa camuflada y una granada hechiza, misma que fue asegurada por personal especializado de la DEFENSA para su manejo y posterior desactivación.

Entre los objetos asegurados se encuentran 5 armas de fuego: dos fusiles calibre 5.56 mm y tres pistolas calibre 9 mm., así como 227 cartuchos de diversos calibres y 11 cargadores para arma larga y corta.

También fueron aseguradas 60 dosis de marihuana, una báscula gramera y dos pipas. Además de prendas tácticas entre las que se encuentran: cuatro chalecos, un par de botas, rodilleras, coderas, siete prendas camufladas y cinco placas balísticas.

Todos los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su integración en las investigaciones.