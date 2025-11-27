Dejan maleta con armamento y droga en baldío de Pénjamo

Durante un patrullaje preventivo en la calle Joaquín Pardavé de la comunidad de Churipitzeo, autoridades aseguraron el contenido de la maleta

Redacción Notus27 noviembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- En un operativo conjunto entre las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) adscritas a la Secretaría de Seguridad y Paz, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN) aseguraron armamento, equipo táctico y droga en la comunidad de Churipitzeo, en el municipio de Pénjamo.

Los hechos ocurrieron mientras integrantes de las corporaciones realizaban labores de patrullaje preventivo, sobre la calle Joaquín Pardavé, y llamó su atención una maleta negra que sobresalía en un predio baldío.

Al inspeccionarla, se confirmó que contenía armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico, ropa camuflada y una granada hechiza, misma que fue asegurada por personal especializado de la DEFENSA para su manejo y posterior desactivación.

Entre los objetos asegurados se encuentran 5 armas de fuego: dos fusiles calibre 5.56 mm y tres pistolas calibre 9 mm., así como 227 cartuchos de diversos calibres y 11 cargadores para arma larga y corta.

También fueron aseguradas 60 dosis de marihuana, una báscula gramera y dos pipas. Además de prendas tácticas entre las que se encuentran: cuatro chalecos, un par de botas, rodilleras, coderas, siete prendas camufladas y cinco placas balísticas.

Todos los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su integración en las investigaciones.

