Inauguran la calle Corona en la comunidad de Tupátaro

Cuerámaro, Guanajuato.- El alcalde de Cuerámaro Humberto Hernández “Profe Beto” inauguró la calle Corona en la comunidad de Tupátaro.

Los trabajos de esta calle fueron una necesidad primordial para los pequeños alumnos del jardín de niños López Rayón que cada temporada de lluvias tenían que sortear los charcos llenos de lodo para poder ingresar a la escuela.

La inversión de esta calle rondó los 2 millones y medio de pesos con recursos cien por ciento municipales.

Dentro de los trabajos que se realizaron en la calle Corona, fueron la pavimentación de mil 215 metros cuadrados, con banquetas y guarniciones, en concreto hidráulico, así mismo se cambió completamente la red de agua potable y se llevaron trabajos de mantenimiento de la red del drenaje

Así mismo el “Profe Beto” señaló que está obra será uno de las últimas del año.