DIF Pénjamo entrega apoyos alimentarios a familias de comunidades rurales

Pénjamo, Guanajuato.- En una acción conjunta para respaldar a las familias que más lo necesitan, el DIF Pénjamo a través del programa Red Móvil, entregó apoyos alimentarios a habitantes de distintas comunidades del municipio, reafirmando su compromiso con el bienestar y la alimentación de las familias penjamenses.

Durante la jornada, fueron beneficiadas las comunidades de Jamacua, con 56 personas atendidas; Salitrillo, con 62 personas beneficiadas; y Cerro Blanco de Camarillo, donde 5 personas recibieron el apoyo. Cada beneficiario recibió cinco paquetes alimenticios, como parte del programa que impulsa el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las zonas rurales.

El programa Red Móvil representa una estrategia de atención social que acerca los servicios, programas y apoyos del Gobierno Municipal y del DIF a las comunidades, buscando reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de aquellos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y el DIF Pénjamo refrendan su compromiso de seguir trabajando unidos por las familias, llevando apoyo, cercanía y esperanza hasta las comunidades más alejadas.