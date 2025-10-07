IEEG aprueba anteproyecto de presupuesto 2026 por más de 819 millones de pesos

Guanajuato, Gto.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó, en sesión extraordinaria, el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026, que contempla un monto total de 819 millones 273 mil 369 pesos con 22 centavos.

Del total proyectado, 441 millones 413 mil 445 pesos con 47 centavos corresponden al gasto ordinario para la operación institucional del organismo; 145 millones 467 mil 655 pesos con 38 centavos a proyectos estratégicos, y 232 millones 392 mil 268 pesos con 57 centavos al financiamiento público destinado a los partidos políticos con registro en la entidad.

El IEEG señaló que el presupuesto fue calculado bajo criterios de racionalidad, austeridad y eficiencia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las funciones ordinarias y las actividades estratégicas previstas para el próximo año.

Asimismo, el anteproyecto detalla, por cada área del Instituto, las actividades a desarrollar, las inversiones necesarias, los objetivos y los beneficios esperados, con el propósito de ofrecer a la ciudadanía una visión clara y transparente sobre el destino de los recursos públicos.

Entre los proyectos estratégicos se incluye la preparación del proceso electoral local 2026-2027, que iniciará en septiembre de 2026 y en el que se elegirán, por primera vez, personas juzgadoras y magistradas del Poder Judicial del Estado, además de renovarse el Congreso local y los ayuntamientos.

El documento también contempla previsiones presupuestales para la posible organización de mecanismos de participación ciudadana, en caso de que estos sean solicitados conforme a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato.

De igual forma, se prevén actividades de promoción de la cultura cívica, orientadas al fortalecimiento de la participación ciudadana y al fomento del conocimiento de los derechos político-electorales.

El Instituto reafirmó su compromiso de administrar los recursos públicos con eficiencia, responsabilidad y transparencia, procurando el cumplimiento de los principios de austeridad y racionalidad sin comprometer sus funciones institucionales.

Aprueban desistimiento de asociación civil

Durante la misma sesión, el Consejo General aprobó la resolución correspondiente al desistimiento de la asociación civil “Sembrar País”, respecto a su intención de constituirse y obtener registro como partido político local en el estado.

El desistimiento fue presentado el pasado 26 de septiembre por María Eugenia Riba Nava Esparza, representante legal de la asociación. El Instituto determinó procedente reconocer dicha decisión, sin que ello exima a la agrupación de cumplir con sus obligaciones de fiscalización de ingresos y gastos.

Se resuelve recurso de revocación

El Consejo General también resolvió el recurso de revocación interpuesto por el partido Morena en contra de la resolución del procedimiento sancionador ordinario 04/2025-PSO-CG.

El órgano electoral confirmó la resolución aprobada el 20 de septiembre de 2025, mediante la cual se determinó la inexistencia de infracciones a la normativa electoral atribuidas a Moisés Delgado Pérez, regidor del Ayuntamiento de Valle de Santiago, por la presunta difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso de recursos públicos.