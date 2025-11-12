Cuerámaro festeja el 156 aniversario de la fundación del municipio

Cuerámaro, Guanajuato.- En un acto cívico encabezado por el presidente Humberto “Profe Beto” Hernández se celebró el 156 aniversario de la fundación del municipio de Cuerámaro.

Posterior al acto se dio paso al desfile conmemorativo en donde participaron las autoridades municipales, funcionarios públicos, destacamentos de la Guardia Nacional, Policías estatales y municipales, el cuerpo del bombero del municipio, además de varias primarias quienes engalanaron la columna del desfile.

Así con estos actos se inauguran las actividades de la Feria de Cuerámaro 2025, por la celebración del 156 aniversario de la fundación de este bello municipio guanajuatense.

Acompañaron al Alcalde en los actos conmemorativos el Capitán Fortino Morales comandante de la 93 Compañía de Guardia Nacional, así como el secretario del ayuntamiento José Pantoja y todo el ayuntamiento síndica y regidores.