IMSS Guanajuato registra 88 donaciones de órganos y tejidos en 2025

León, Guanajuato.- La delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerró 2025 con 88 donaciones de órganos y tejidos, que permitieron mejorar la calidad de vida de pacientes con padecimientos renales, visuales y hepáticos, informó el delegado estatal, Marco Antonio Hernández Carrillo.

El funcionario detalló que las procuraciones se llevaron a cabo en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato y No. 21 de León, así como en el Hospital General Regional (HGR) No. 58 y en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1, estas últimas ubicadas en León.

Precisó que en los hospitales de segundo nivel de atención se realizaron 67 donaciones, de las cuales 50 fueron de tejidos y 17 multiorgánicas. En estos procedimientos se obtuvieron 32 riñones, nueve hígados, 122 córneas y, en dos casos, tejido musculoesquelético.

En tanto, en la UMAE No. 1 se registraron 21 donaciones, cuatro de ellas multiorgánicas, con la procuración de seis riñones, tres hígados y ocho córneas. En los restantes procedimientos, realizados por parada cardiaca, se obtuvieron 32 córneas, además de tejidos en distintos casos.

Hernández Carrillo subrayó la importancia de que la población se registre como donadora altruista de órganos y tejidos, a fin de fortalecer los programas de procuración y trasplante, y contribuir a salvar o mejorar la vida de personas que se encuentran en lista de espera.

El IMSS recordó que cualquier persona interesada en ser donador voluntario puede realizar su registro a través de las plataformas oficiales del sector salud.