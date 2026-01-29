Egresan 60 estudiantes de la primera generación del programa Formación para la Prosperidad y la Paz en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En una emotiva ceremonia realizada en la Presidencia Municipal, 60 alumnas y alumnos de Irapuato recibieron su constancia de terminación de estudios de nivel medio superior, como parte de la primera generación del programa “Formación para la Prosperidad y la Paz”.

Este programa se lleva a cabo gracias a la coordinación entre instituciones que comparten la visión de apostar por las personas, como el Gobierno de Irapuato, la Secretaría de Educación, el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y la Diócesis de Irapuato, a través de las parroquias de Nuestra Señora del Refugio, San Cayetano y el Señor de las Buenas Obras de San Cristóbal.

Liliana Flores Rodríguez, directora general de Desarrollo Social y Humano, en representación de la presidenta municipal Lorena Alfaro García, agradeció a todas las instancias que impulsan este proyecto, el cual promueve una educación más humana, incluyente y transformadora, además de contribuir a la disminución del rezago educativo.

“Hoy, con mucho orgullo, presenciamos el egreso de la primera generación de este programa. Son 60 personas que concluyen su preparatoria abierta y dan un paso muy importante en su vida. Felicidades a cada una y cada uno de ustedes, así como a quienes los acompañaron en este camino”, expresó.

Salomón Ceballos Ochoa, director general del IECA, felicitó a las y los egresados por concluir sus estudios mediante una alternativa accesible, gratuita y con enfoque comunitario, y subrayó que el Instituto complementa esta formación académica con cursos técnicos y de oficios que fortalecen la empleabilidad inmediata.

“La formación educativa es la base para continuar con los estudios y el crecimiento profesional. Para ello está el IECA, que cuenta con más de mil instructores que trabajan día a día capacitando a la gente”, destacó.

Por su parte, José de la Luz Martínez Romero, director general de Educación Media Superior de la SEG, señaló que el éxito del programa radica en la colaboración interinstitucional, la cual ha generado resultados positivos. Informó que, durante el año pasado, cerca de 3 mil personas egresaron de este modelo educativo.