IMSS Guanajuato busca contratar 145 especialistas en el Draft 2026

Guanajuato.- La delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de fortalecer la atención médica para la población derechohabiente, participa en el Draft 2026 para el reclutamiento de médicas y médicos especialistas, que se lleva a cabo del 2 al 13 de marzo en el Centro de Seguridad Social y Deportivo Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en la Ciudad de México.

El director general del Instituto, maestro Zoé Robledo, durante el arranque de este evento dio a conocer que se busca una meta de contratación de 9 mil 616 médicas y médicos especialistas en todo el país.

“En este Draft buscamos contratar a especialistas, para las plazas disponibles y como personal sustituto, queremos conseguir que se queden a trabajar con nosotros y que crezca el equipo médico para otorgar atención de calidad y devolverles la salud a las y los trabajadores asegurados y sus familias”, informó por su parte el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado del IMSS en el estado, quien acudió a la Ciudad de México para buscar la mayor contratación de médicos posible, invitándolos personalmente a incorporarse a la familia IMSS en Guanajuato, a fin de reforzar el servicio médico para la población derechohabiente.

El doctor Hernández Carrillo destacó que en la delegación Guanajuato se están ofertando 145 plazas de base, que corresponden a 31 especialidades. Y se cuenta también con la posibilidad de contratar personal sustituto.

Recientemente en el IMSS en Guanajuato egresaron 344 nuevos especialistas formados en casi 30 especialidades, en unidades médicas y hospitalarias de diferentes municipios, a quienes se les lanzó la invitación a quedarse a trabajar en el estado.

Indicó que, al elegir Guanajuato, las y los médicos podrán formar su patrimonio personal y profesional en un estado en constante desarrollo y con amplio campo laboral para las especialidades médicas.