Guanajuato tiene 34 mil dosis de suero contra picadura de alacrán

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato cuenta con 34 mil 370 dosis de suero antialacránico para atender la demanda de los 46 municipios, en la presente temporada de calor.

Gabriel Cortés Alcalá, secretario de salud de Guanajuato, indicó que estos sueros antialacránicos están disponibles a la población en general, en las 590 unidades médicas de primera atención en los 46 municipios del estado.

Su aplicación es gratuita previa valoración de las personas afectadas por los piquetes de los arácnidos conocidos como alacranes o escorpiones, cuyas picaduras se incrementan en la población en la temporada de calor.

En el estado de Guanajuato, la presencia de alacranes representa un riesgo para la salud, especialmente durante la temporada de calor, cuando estos animales suelen salir de sus escondites y acercarse a las viviendas.

La Secretaría de Salud recomienda a la población adoptar medidas preventivas para evitar accidentes, sobre todo en grupos vulnerables como niñas, niños y personas adultas mayores.

Una de las principales recomendaciones es mantener una adecuada limpieza dentro y fuera del hogar, ya que los alacranes suelen esconderse en escombros, piedras, madera, grietas de paredes o lugares donde se acumulan objetos, por ello es importante evitar guardar cosas innecesarias, retirar basura o materiales que puedan servir como refugio para estos animales.

La Secretaría de Salud de Guanajuato aconseja revisar y sacudir la ropa, cobijas, sábanas y zapatos antes de utilizarlos, ya que los alacranes pueden esconderse en estos objetos.

De igual manera, es recomendable sacudir la cama antes de dormir y mantener las áreas de descanso alejadas de las paredes para disminuir el riesgo de contacto con estos arácnidos.

Otra medida importante es evitar caminar descalzo, especialmente durante la noche, y utilizar calzado cerrado dentro de la vivienda si se vive en zonas donde hay presencia de alacranes. Para quienes realizan actividades en el campo o en lugares con vegetación, se recomienda utilizar botas y guantes gruesos para proteger manos y pies.

También se sugiere hacer mejoras en las condiciones de las viviendas, como aplicar el sellado de grietas en paredes y pisos, colocando mallas en coladeras y ventanas, y pintando las paredes de colores claros para facilitar la identificación de estos animales. Estas acciones ayudan a reducir los espacios donde los alacranes pueden esconderse o ingresar a las casas.

Finalmente, en caso de sufrir una picadura, se recomienda acudir de inmediato al Centro de Salud de la Gente más cercano, para recibir atención médica profesional.