Habilita Ayuntamiento de Irapuato nueva Sala de Lactancia en Presidencia Municipal

El espacio está dirigido a servidoras públicas y ciudadanas en periodo de lactancia, y busca garantizar un entorno digno, seguro y adecuado durante la jornada laboral

Redacción Notus13 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El Ayuntamiento y la Administración de Irapuato, comprometida con la protección y promoción del derecho a la lactancia materna, habilitó una nueva sala para que las madres trabajadoras que se encuentran en esta etapa de su vida cuenten con un espacio digno, seguro y adecuado donde puedan extraer y almacenar su leche materna con tranquilidad durante su jornada laboral.

La nueva Sala de Lactancia se ubica en las instalaciones de la Presidencia Municipal y está destinada al uso de servidoras públicas y ciudadanas en periodo de lactancia. El espacio se encuentra debidamente equipado con los insumos necesarios para que la extracción de leche materna se realice de manera higiénica, segura y cómoda.

El Gobierno de Irapuato, encabezado por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, hace un llamado a las y los titulares de las dependencias, así como a las personas responsables de cada área, para que prioricen y faciliten el ejercicio de este derecho, promoviendo una cultura laboral empática, solidaria y corresponsable.

La habilitación de este espacio responde a la importancia de la lactancia materna en el desarrollo integral de niñas, niños y madres, ya que muchas mujeres se ven obligadas a interrumpirla ante la falta de espacios adecuados o por presiones en el ámbito laboral.

La inauguración de la Sala de Lactancia fue encabezada por la regidora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Kristian Lira Trujillo, y contó con la presencia de la síndica Karen Guerra, el síndico Christian Enríquez, las regidoras Elva García y Regina Irastorza, así como los regidores Ignacio Gómez y Gerardo Barroso.

