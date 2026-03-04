FIFA anuncia cartel de Mundial 2026 mientras cancela reservaciones en CDMX

México.- “El póster oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ marca los 100 días restantes. Mientras Canadá, México y Estados Unidos se preparan para recibir al mundo, la obra, tipo collage, plasma la esencia, la emoción y la unión que definen este histórico evento deportivo”, publicó la página oficial de la FIFA. Sin embargo, canceló 800 reservaciones en hoteles de la Ciudad de México a 100 días del evento.

El director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva expresó que “ha habido más cancelaciones que reservaciones”, por lo que apenas se cubre un tercio de las 63 mil habitaciones con las que cuenta la capital.

Al parecer, esta es una práctica de logística que realiza la FIFA para definir la cantidad final de asistentes de su equipo en cada mundial o juego olímpico. Sin embargo, las especulaciones sobre la posible cancelación de la sede mexicana.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se investigará para determinar la veracidad y las causas de la decisión de la corporación y evitó aclarar el tema hasta tener los datos completos.