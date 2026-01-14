Guanajuato alcanza 56% de avance en vacunación contra el neumococo

Guanajuato, Gto.- Guanajuato suma la aplicación de 149 mil 29 vacunas contra el neumococo. Cifra que representa un avance del 56 por ciento para llegar a una meta establecida de 264 mil 596 dosis.

Las vacunas neumocócicas protegen contra la bacteria Streptococcus pneumoniae, que causa enfermedades graves como neumonía y meningitis, siendo esenciales para niños pequeños de 2.4 y 12 meses de edad y mayores de 60 años.

Para esta temporada invernal, la Secretaría de Salud suma a la aplicación de 118 mil 84 dosis lo que representa un 79 por ciento de avance.

Se ha sumado el IMSS con 20 mil 657 vacunas aplicadas, lo cual representa un avance del 24 por ciento; en tanto que el ISSSTE ha aplicado 9 mil 257 dosis, cifra que representa un 35 por ciento de la meta establecida. Y PEMEX 941 dosis, lo cual representa un 31 por ciento del objetivo fijado.

La Secretaría de Salud invita a la población a vacunarse en sus espacios de atención establecidos en los distintos municipios del estado, así como en las instalaciones de las instituciones participantes.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, recordó que la vacunación contra el neumococo, es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades graves causadas por esta bacteria.

La vacunación contra el neumococo no solo protege a la persona que la recibe, sino que también contribuye a la protección colectiva, ya que, al disminuir la circulación de la bacteria en la comunidad, se reduce el riesgo de contagio, beneficiando especialmente a quienes no pueden vacunarse por razones médicas.

Algunas recomendaciones para prevenir los contagios son: