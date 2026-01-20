Activan en Guanajuato operativo sanitario para proteger a peregrinos rumbo a San Juan de los Lagos

Guanajuato, Gto.- Con el paso constante de fieles que caminan o pedalean hacia San Juan de los Lagos, la Secretaría de Salud de Guanajuato activó el Operativo Peregrino 2026, una estrategia sanitaria que busca proteger la salud y la integridad de quienes cruzan el estado durante la tradicional festividad religiosa del 2 de febrero.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, explicó que cada año, durante los meses de enero y febrero, Guanajuato recibe a peregrinos provenientes de distintos municipios y de otras entidades federativas, lo que obliga a reforzar acciones preventivas en las principales rutas de afluencia. Para este año se puso en marcha el plan “Paso de Peregrinos a San Juan de los Lagos, Jalisco, 2026”, vigente del 19 de enero al 5 de febrero.

El operativo se desarrolla de manera coordinada entre diversas dependencias y grupos de apoyo. A través de las áreas de Regulación y Fomento Sanitario de las ocho Jurisdicciones Sanitarias, se incrementaron las labores de protección contra riesgos sanitarios antes, durante y después del paso de los contingentes.

Previo al arribo de los peregrinos, personal de salud capacitó a responsables de sitios de descanso y pernocta para mantener condiciones adecuadas de higiene. También se revisó la calidad del agua, la correcta ubicación de depósitos de basura y el estado de los servicios sanitarios, además de entregar insumos como guantes y cubrebocas para fomentar prácticas saludables.

Durante el trayecto, las brigadas verifican de manera permanente la calidad del agua mediante el monitoreo de cloro residual en depósitos para consumo humano, así como la correcta disposición de residuos sólidos y líquidos. A la par, se inspecciona la preparación de alimentos, revisando que se utilicen materias primas en buen estado, con fechas de caducidad vigentes y bajo estrictas medidas de higiene.

Como parte del operativo, la Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a los peregrinos, entre ellas evitar caminar solos, usar ropa reflejante por la noche, no invadir carreteras, portar identificación, hidratarse de manera constante, no automedicarse y consumir únicamente agua purificada y alimentos preparados de forma higiénica.

La autoridad sanitaria subrayó que el objetivo central del operativo es acompañar a los peregrinos en su recorrido, reducir riesgos a la salud y garantizar que la tradición se viva de manera segura tanto para quienes caminan hacia San Juan de los Lagos como para la población guanajuatense que los recibe en su paso.