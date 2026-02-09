Entrega Libia 17 ambulancias y presume liderazgo de Guanajuato en salud

León, Guanajuato.- El Gobierno del Estado reforzó el sistema de salud con la entrega de 17 ambulancias equipadas al Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), con una inversión de 32 millones de pesos.

Durante el evento, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que Guanajuato se mantiene como uno de los estados con mejor infraestructura y calidad en servicios de salud a nivel nacional.

Las nuevas unidades permitirán mejorar los tiempos de respuesta en emergencias y ampliar la capacidad de atención en traslados médicos. Las ambulancias cuentan con equipo especializado para brindar atención desde el primer contacto con los pacientes.

Actualmente el SUEG opera con una ambulancia aérea, 87 ambulancias terrestres, un autotanque, un camión de rescate, 18 vehículos de primera respuesta y 385 trabajadores entre paramédicos, médicos y personal operativo.

Durante el evento también se entregaron 24 certificaciones de salas de lactancia, con lo que el estado suma 116 espacios destinados a la protección de la maternidad y atención a la primera infancia.

Autoridades estatales además reconocieron a unidades médicas y áreas administrativas con el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 2025. Entre 2020 y 2025, Guanajuato ha obtenido 12 reconocimientos nacionales en esta materia.

Posteriormente, la gobernadora recorrió las nuevas instalaciones del Registro Público de la Propiedad y Comercio en León, que buscan mejorar la atención a la ciudadanía y facilitar los trámites registrales.

Las oficinas se ubican en el bulevar Mariano Escobedo, en la colonia La Martinica, donde usuarios y notarios destacaron que el nuevo espacio es más accesible, amplio y funcional.

