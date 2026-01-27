Impulsa Guanajuato empleo y proyectos productivos para mujeres en municipios con Alerta de Género

Apaseo el Grande, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente impulsa el empoderamiento de las mujeres y a través de la Secretaría de Economía, ha logrado colocar a 19 mil 700 mujeres en un empleo, en lo que va de la actual administración, tan solo en los 17 municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Durante la primera rueda de prensa de este 2026, la titular de la Secretaría de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar, reportó también la entrega de 870 proyectos productivos “Mi Negocio pa delante” a mujeres mayores de 18 años en los municipios alertados, para apoyarlas en la creación o fortalecimiento de negocios.

Además, la capacitación de 3 mil 300 mujeres y la certificación en competencias laborales de otras 5 mil 500, en estos territorios de Guanajuato.

“Sabemos que la verdadera dignidad humana se construye con oportunidades para todos, especialmente para quienes más las necesitan. Por eso, priorizamos acciones económicas que fortalecen la autonomía financiera de las mujeres ayudándolas a superar vulnerabilidades estructurales para que salgan adelante”, dijo.

Villaseñor Aguilar destacó que estas acciones y los beneficios son para todas las guanajuatenses quienes buscan su empoderamiento económico y personal, emprender u obtener microcredenciales, programas que también ofrece la Secretaría.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, dijo que la labor de Economía refleja el trabajo que se realiza en el Gobierno de la Gente y responde a que las mujeres están al centro de las políticas públicas.

“Porque la visión de la Gobernadora es que todo aquello que beneficie a una mujer no se tiene que centrar únicamente a estos territorios que están en situación de alerta, sino que debe alcanzar este beneficio al resto de las mujeres y eso es lo que hemos venido haciendo”, señaló.

La subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político, Elvira Paniagua Rodríguez, destacó que al compartir los avances interinstitucionales de la Alerta, el Gobierno de la Gente reafirma con absoluta claridad que la violencia de género no es aceptable en el presente y no debe ser parte del futuro en los hogares, colonias y comunidades.

En su mensaje, el alcalde, José Luis Oliveros Usabiaga, destacó el trabajo que se realiza con el Gobierno de la Gente para atender la declaratoria y para ello, en Apaseo el Grande se cuenta con un presupuesto con perspectiva de género, acciones de empoderamiento, así como la atención a mujeres en situación de violencia.