Aseguran motocicleta usada por sicarios en Cata

Guanajuato, Guanajuato.- Luego del asesinato de un hombre frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, la policía municipal encontró la motocicleta en la que se movilizaron los agresores..

La noche del lunes, Cristian, un hombre de 32 años de edad, murió tras ser baleado sobre la carretera Panorámica, frente al nosocomio. El hecho ocurrió poco después de las ocho de la noche. Personal médico del nosocomio escuchó las detonaciones, cerraron las puertas de la clínica y avisaron a la policía.

Poco más tarde, cuando vieron que no había riesgo, fueron a ver si podían ayudar al hombre; había recibido varios impactos de bala y no sobrevivió.

Al hombre se le conocía como “Rundas”. El personal médico cerró el acceso del hospital y luego salieron a ver si podían hacer algo por el agredido, pero éste falleció prácticamente de manera inmediata.

La carretera panorámica Cata–Mellado fue cerrada a la circulación para resguardar el lugar donde ocurrió el segundo asesinado en la ciudad en lo que va del año y ahora bajo el mando de Mauricio Vázquez González como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Elementos de diferentes corporaciones se dieron a la tarea de rastrear la zona en busca de los agresores. Estaban informados de que desde una motocicleta realizaron el ataque.

La encontraron muy cerca del lugar, justo en la plaza Cata. Fue entregada a peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado, quienes harán un análisis que permitirá la búsqueda de huellas, posibles rastros biológicos, la verificación de un posible reporte de robo y el cruce de datos que ayuden a identificar a los involucrados y fortalecer la carpeta de investigación.