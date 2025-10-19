Impulsa “Conexión Industrial” más de 270 millones en oportunidades de negocio

Irapuato, Guanajuato.- El programa de Conexión Industrial, a través del “Día del Proveedor”, ha logrado la proyección de más de 270 millones de pesos en oportunidades de negocio en sus 7 ediciones en las que han participado 460 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Bajo el liderazgo de la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, la política económica de la presente administración estatal, tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer la economía interna para generar y conservar empleos.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, impulsa esta iniciativa que tiene por objetivo vincular la inversión nacional y extranjera con proveedores locales, lo que permite fortalecer las cadenas productivas y potenciar el desarrollo económico.

A través de encuentros empresariales denominados “Día del Proveedor”, el programa ha logrado integrar a empresas guanajuatenses con corporativos nacionales e internacionales como: Top Sun, Pasubio, Mazda, Siemens Energy, Aztema, NKPM y una empresa de alimentos.

Con esto, se busca que cada inversión se traduzca en un motor de crecimiento que impulse la generación de empleos de calidad, diversifique sectores económicos y consolide la innovación tecnológica en la región.

‘Conexión Industrial’ privilegia un modelo colaborativo de escalonamiento productivo entre gobierno y sector privado para fortalecer la competitividad de Guanajuato como polo industrial de desarrollo y prosperidad.

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, fomenta la proveeduría local con estrategias que den mayor visibilidad a las empresas locales, mejorando la calidad de vida de las familias y posicionando al estado a la vanguardia del desarrollo económico sostenible.