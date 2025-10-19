Crisis en el transporte urbano en el país; León, entre las más afectadas

León, Guanajuato.- Mientras que la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, levanta polémica con su propuesta de metro elevado para la ciudad, el número de pasajeros y los kilómetros recorridos por el Sistema Integrado de Transporte (SIT) siguen a la baja. Es una problemática que afecta a varias ciudades del país y la guanajuatense está entre ellas.

El reporte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) revela que el SIT de León tuvo una baja del 9.8 por ciento de pasajeros durante el mes de agosto y un 6.4 por ciento menos de kilómetros recorridos en su tasa anual.

El estudio, publicado el 17 de octubre, es un análisis aplicado a los sistemas estructurados de las principales áreas metropolitanas del país, que incluye a León, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Pachuca, Querétaro, Chihuahua y Acapulco.

INEGI consigna 249 millones de pasajes en agosto de 2025, sin presentar una variación anual en el número de usuarios, pues en algunas ciudades disminuyó y en otras aumentó. En los kilómetros recorridos totales se registró una disminución del 3.9 por ciento global, con 45.8 millones.

Los sistemas de transporte público de Chihuahua, Guadalajara, Acapulco y Pachuca presentaron caídas en el número de usuarios, del 6.9, 7, 12.6 y 13.9 por ciento, respectivamente. El sistema Optibus de León se ubicó también entre los que presentaron una disminución de pasajeros respecto a agosto de 2024, Fue de ño 15.5 millones de usuarios contra los 17.2 millones contabilizados anteriormente. En kilómetros recorridos también presentó una reducción del 6.4 por ciento, con 4.5 millones de km registrados en 2025, contra 4.8 millones como referencia.

De las ciudades monitoreadas que registraron un crecimientos, Querétaro fue la que más pasajeros registró, con un 14.4 por ciento de incremento. Tuvo medio millón de viajes luego de la incorporación de 400 nuevas unidades, la ampliación de rutas y la modernización del corredor % de Febrero.

Otra ciudad con números positivos fue Monterrey, con 13.6 por ciento, equivalentes a 13.6 millones de usuarios. Igual que Querétaro, incorporó nuevas unidades, una gran parte de ellas de tipo eléctrico.