“Estaba poseído”: madre e hija queman vivo a perrito en Colombia

Colombia.- La señora Teresita y su hija, Arlin Alcocer realizaban un supuesto ritual con su mascota, un pastor alemán llamado Rommy y que según ellas, estaba poseído. Los vecinos del barrio La Polilla en Sincelejo, Colombia, comentaron que se escuchaban rezos, gritos y otros sonidos peculiares en la vivienda. Para cuando llegaron las autoridades, el perrito había sido quemado vivo.

Las mujeres argumentaron que, como parte del ritual, estaban “liberándo del demonio” a Rommy, que fue víctima de tortura hasta perder la vida.

La justicia local dictó medidas de aseguramiento intramural para ambas, además de solicitar una evaluación psiquiátrica luego de notar comportamientos atípicos durante las audiencias. Las autoridades señalaron que Teresita y Arlín seguían aparentemente convencidas de la presencia de un espíritu maligno dentro del pastor alemán.

Como parte de su sentencia, se les imputó cargos por maltrato animal con circunstancia de muerte agravada y el juez ordenó si encarcelamiento inmediato.

Las asociaciones de protección de animales, así como algunos funcionarios, entre los que destacan la senadora Andrea Padilla y la Fundación de Animales de Sucre, exigieron justicia para Rommy con una sentencia ‘adecuada’ para sus victimarias. Incluso revelaron que una de ellas trabajaba como profesora infantil.