IEEG modifica reglas para candidaturas de grupos vulnerables en elecciones de 2027

Guanajuato, Gto.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) modificó las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para postular candidaturas de grupos en situación de vulnerabilidad durante las elecciones de 2027, en las que se renovarán los 46 ayuntamientos y el Congreso del Estado.

La decisión fue aprobada por el Consejo General del organismo electoral durante una sesión extraordinaria, en cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), correspondiente al expediente TEEG-JDC-20/2026 y sus acumulados.

Las modificaciones establecen espacios de postulación para personas con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexogenérica, migrantes y pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

De acuerdo con el IEEG, las medidas deberán ajustarse a las acciones afirmativas aplicadas durante el proceso electoral de 2023-2024, conforme a lo ordenado por el Tribunal Electoral.

Partidos deberán incluir candidaturas de grupos vulnerables en los 46 municipios

Para la integración de los ayuntamientos, los partidos políticos estarán obligados a postular al menos una fórmula de regidurías integrada por personas con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexogenérica o migrantes en cada uno de los 46 municipios de Guanajuato.

Estas candidaturas deberán ubicarse dentro de las primeras cuatro fórmulas de las listas de representación proporcional, es decir, entre las primeras posiciones de las planillas destinadas a la asignación de regidurías por este principio.

Además, del total de 46 fórmulas contempladas en esta medida, los partidos deberán destinar al menos ocho exclusivamente a personas de la diversidad sexogenérica.

El acuerdo también permite que los partidos políticos y coaliciones postulen a integrantes de estos grupos en cargos de mayoría relativa dentro de los ayuntamientos.

En esos casos, las candidaturas podrán tomarse en cuenta para cumplir con las acciones afirmativas, conforme a las disposiciones aprobadas por el organismo electoral.

Establecen cuotas para diputaciones locales

En la elección del Congreso del Estado, los partidos políticos deberán postular al menos dos fórmulas integradas por personas con discapacidad, afromexicanas o de la diversidad sexogenérica, bajo alguna de las modalidades establecidas por el IEEG.

La primera opción consiste en registrar una fórmula de mayoría relativa en un distrito de competitividad alta y otra en un distrito de competitividad media.

La segunda permite postular una fórmula de mayoría relativa en un distrito de competitividad alta y otra de representación proporcional, ubicada dentro de los primeros cuatro lugares de la lista correspondiente.

Con estas disposiciones se busca que las candidaturas de los grupos contemplados en las acciones afirmativas tengan presencia en posiciones electorales definidas por su nivel de competitividad o ubicación en las listas.

Adicionalmente, los partidos y coaliciones deberán destinar una fórmula exclusivamente a personas de la diversidad sexogenérica.

Migrantes e indígenas tendrán espacios en listas de diputaciones

Las nuevas disposiciones también establecen candidaturas específicas para personas guanajuatenses migrantes que residen en el extranjero.

Los partidos políticos y coaliciones deberán registrar al menos una fórmula de candidaturas integrada por personas migrantes dentro de los primeros cuatro lugares de sus listas de diputaciones locales por representación proporcional.

De igual manera, deberán incluir al menos una fórmula integrada por personas originarias o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, también dentro de los primeros cuatro lugares de dichas listas.

Estas medidas forman parte de las acciones afirmativas que deberán observar los partidos durante el registro de candidaturas para el proceso electoral local 2026-2027.

Modificaciones responden a sentencia del Tribunal Electoral

El IEEG precisó que los cambios fueron aprobados para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, emitida dentro del juicio de la ciudadanía identificado con el expediente TEEG-JDC-20/2026 y sus acumulados.

La sentencia ordenó ajustar las acciones afirmativas en concordancia con las disposiciones aplicadas durante las elecciones locales de 2023-2024.

Con esta determinación, los partidos políticos y coaliciones deberán considerar las nuevas reglas al momento de integrar sus candidaturas para los ayuntamientos y el Congreso de Guanajuato durante el proceso electoral de 2027.